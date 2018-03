Azul fecha parceria para voos entre Campinas e Paris a partir de julho

São Paulo – A Azul anunciou parceria com a companhia francesa Aigle Azur, para dar início em julho deste ano a voos ligando Campinas (SP) a Paris.

Assim, a companhia amplia opções de destinos internacionais com frequências para a França, no aeroporto Orly. Os voos serão operados com aeronaves Airbus A330.

A companhia brasileira e a Aigle Azur aguardam aprovação dos órgãos reguladores do setor para firmar um acordo de codeshare, e então comercializar bilhetes de ambas em seus canais de vendas.

Também estão previstos emissão de um único cartão de embarque e despacho de bagagem até o destino final.