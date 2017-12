São Paulo – As companhias aéreas Azul e Turkish Airlines firmaram um acordo para compartilhamento de voos no Brasil e na Turquia válido a partir de 8 de dezembro, informaram as empresas.

Inicialmente, os clientes companhia turca terão acesso a voos para 14 cidades brasileiras partindo do aeroporto de Guarulhos (SP) mas, de acordo com a Azul, “num futuro próximo, o acordo funcionará de maneira bilateral”.

Mais informações em instantes