Azul desiste de parceria com Correios no transporte de cargas

São Paulo – A companhia aérea Azul anunciou nesta terça-feira que desistiu da parceria planejada com os Correios para criação de uma empresa de logística integrada.

Em fato relevante, a Azul alegou que a receita da Azul Cargo Express cresceu 57 por cento no ano passado, expansão superior ao projetado quando iniciou as discussões com os Correios.

“Como resultado, a companhia acredita que é de seu interesse ter flexibilidade para celebrar outros acordos comerciais mais favoráveis, assim como participar de futuros processos de licitação competitiva dos Correios para o transporte de cargas”, afirmou a Azul no documento, adicionando que a suspensão do plano não impacta suas projeções financeiras para 2019.

John Rodgerson, presidente-executivo da Azul, afirmou que, apesar de o acordo não ter sido desfeito, prevê continuar expandindo a base de clientes.

“Com a adição de aeronaves de nova geração, que possuem maior compartimento de carga, esperamos ver uma contribuição significativa de margem proveniente da nossa unidade de negócio de cargas nos próximos anos”, afirmou Rodgerson no documento.

(Por Aluísio Alves)