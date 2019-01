Azul: demanda total cresce 13,4% em dezembro; capacidade sobe 13,5%

São Paulo – A Azul anunciou os dados preliminares de tráfego de dezembro de 2018. A demanda total cresceu 13,4% no último mês do ano ante igual período de 2017. A capacidade, por sua vez, teve aumento de 13,5%, resultando em uma taxa de ocupação de 83%, estável em relação aos 83,1% registrados em dezembro do ano anterior.

A demanda doméstica cresceu 12,4% em dezembro, enquanto a oferta doméstica subiu 12,9%, resultando em uma taxa de ocupação de 81,3%.

Nas rotas internacionais, a demanda teve acréscimo de 16,2%, enquanto a capacidade avançou 15,4%. Nesse contexto, a taxa de ocupação internacional subiu 0,6 ponto porcentual para 88%.

“Dezembro foi mais um mês forte para a Azul. Continuamos a executar nosso plano de transformação de frota apoiado por um ambiente de demanda favorável”, destaca em nota o CEO da Azul, John Rodgerson.

O executivo destaca ainda que a empresa recebeu outros dois A320 em dezembro, terminando o ano com 20 aeronaves desse tipo.