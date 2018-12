Azul assina pedido firme de 21 jatos Embraer E195-E2 no valor de US$1,4 bi

São Paulo – A Embraer disse nesta quarta-feira que fechou contrato com a companhia aérea Azul para um pedido firme de 21 jatos E195-E2 no valor de 1,4 bilhão de dólares a preço de lista, que será incluído na carteira de pedidos firmes (backlog) da fabricante de aviões do quarto trimestre deste ano.

A encomenda havia sido revelada em julho como uma carta de intenção e eleva os pedidos firmes com a Azul para 51 aeronaves do mesmo modelo, segundo o comunicado. Em 2015, a aérea fez pedido firme para 30 jatos E195-E2. A Azul é o operador de lançamento do E195-E2 e receberá a primeira aeronave em 2019.