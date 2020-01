Azul assina acordo para compra da TwoFlex por R$ 123 milhões

A companhia aérea Azul anunciou na tarde desta terça-feira a compra da concorrente TwoFlex, rival de menor porte. Foi assinada uma oferta vinculante de 123 milhões de reais, segundo informou a Azul em comunicado. A oferta precisa ainda de aprovação de órgãos regulatórios.

A transação reforça a aposta da Azul no mercado de aviação regional. A TwoFlex conta com voos para 39 destinos no Brasil, dos quais somente três já eram atendidos pela Azul. A Azul já é dona da maior malha do país, com 200 destinos.

“Nos últimos dez anos, a Azul liderou o desenvolvimento da aviação regional no Brasil, atendendo a mais de 100 destinos domésticos e trazendo novos serviços para mais de 50. Nosso objetivo é continuar levando serviço aéreo para novas e diversas partes do Brasil”, disse em comunicado o presidente da Azul, John Rodgerson.

Ao comprar a TwoFlex, a companhia aérea impede também um avanço da concorrente Gol, líder em voos domésticos no Brasil e que fez no ano passado uma parceria para vender passagens para destinos regionais por meio da TwoFlex. Os destinos operados pela TwoFlex tinham vendas de passagens no site da Gol. A empresa também operava voos em nome da Gol em estados das regiões Norte e Centro-Oeste.

Com sede em Jundiaí (SP), a TwoFlex foi fundada em 2013 após a fusão da Two Táxi Aéreo e da Flex Aero Táxi Aéreo.

Congonhas

Com a aquisição, a Azul também ganhará 14 novos horários de pouso e decolagem que a TwoFlex possuía na pista auxiliar no disputado aeroporto de Congonhas — os chamados slots.

Os horários na pista principal do aeroporto geraram uma grande novela no ano passado. Com o fim das operações da Avianca Brasil em maio, a Azul recebeu 15 dos 41 slots da Avianca na pista principal, que somou aos 26 que já possuía. Os novos horários fizeram com que a empresa conseguisse passar a fazer voos na ponte aérea Rio-São Paulo. Além da Azul, a MAP Linhas Aéreas, do Amazonas, ficou com 12 slots e a Passaredo, de Ribeirão Preto (SP), com 14, todos na pista principal.

A TwoFlex também chegou a pleitear slots na pista principal de Congonhas, mas seu pedido foi negado pelos órgãos de avião civil e que gerenciavam o aeroporto, pelo porte pequeno de suas aeronaves.

No comunicado informando sobre a transação com a TwoFlex, Rodgerson afirmou que a frota de 17 aeronaves Cessna Caravan próprias da TwoFlex será “a maneira mais adequada para alcançar cidades e comunidades menores”. “A aquisição da TwoFlex ajudará a Azul a aumentar a demanda de Clientes, pois poderá levar o serviço aéreo a lugares onde não são servidos hoje”, disse o executivo. O presidente disse ainda que a operação de carga da TwoFlex será uma adição “estratégica” à Azul Cargo Express, serviço de carga da Azul.