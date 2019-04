Avon e Cerberus vendem unidade na América do Norte para LG Household

A Avon Products divulgou nesta quinta-feira que a sua subsidiária Avon NA Holdings e a sócia Cerberus Investor fecharam acordo para vender a Avon North America para a LG Household & Health Care, do grupo sul-coreano LG, por 125 milhões de dólares.

O acerto para o negócio em dinheiro ocorreu depois que a fabricante brasileira de cosméticos Natura afirmou em março que estava negociando um acordo com a Avon “a respeito de potencial transação envolvendo ambas as companhias”. As ações da Natura subiam mais de 9 por cento no início dos negócios desta quinta-feira, cotadas a 49 reais.

A Avon NA Holdings receberá 24,875 milhões de dólares em dinheiro pela participação de 19,9 por cento; e a Cerberus Investor, receberá 100,12 milhões de dólares pela fatia de 80,1 por cento.

De acordo com comunicado enviado para Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos), os valores serão pagos na conclusão da venda, prevista para 30 de setembro.

“Acreditamos que esta transação é um testemunho da crença da LG na força da marca e do modelo de negócios da Avon, e estamos entusiasmados em ver o progresso que a Avon North America terá como parte da LG H & H”, disse o presidente-executivo da Avon Wordlwide, Jan Zijderveld, em nota.

O presidente-executivo da LG Household & Health Care disse que o modelo inovador de vendas da Avon North America constrói conexões profundas com os clientes. “Estamos ansiosos para aproveitar o sucesso da Avon North America para impulsionar o engajamento do cliente e o crescimento de longo prazo neste mercado.”