Avianca informa que pretende realizar mil desligamentos em junho

São Paulo — A Avianca, em recuperação judicial, tem programado o desligamento de 1 mil funcionários, de acordo com informação repassada ao administrador judicial pela companhia aérea.

O documento com esta e outras informações foi incluído no processo de recuperação judicial. Em janeiro, a Avianca operava com 5,563 mil funcionários e hoje tem 2,687 mil.

A aérea, quarta maior do país, está em recuperação judicial desde dezembro e já cancelou centenas de voos. Ela sucumbiu à alta do dólar e à elevação do preço do petróleo em meio a uma malsucedida tentativa de ampliar suas rotas para os Estados Unidos.

A empresa opera com apenas seis aeronaves e luta para vender os bens que lhe restam em um plano de recuperação judicial para reestruturar 2,7 bilhões de reais em dívidas.

O encolhimento da Avianca Brasil afeta todo o setor. A holding Avianca, companhia aérea colombiana de mesmo nome, precisa se reinventar e está construindo sua própria estrutura de vendas e de aeroportos no país.