Avianca colombiana faz acordo de compartilhamento de passageiros com a Gol

A companhia aérea colombiana Avianca Holdings fechou uma parceria compartilhamento de passageiros (codeshare) com a brasileira Gol.

A informação pela Avianca Holdings no fórum de líderes da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta), que acontece até terça-feira, 29, em Brasília.

A Avianca Holdings tem operações separadas da Avianca Brasil, empresa que parou de operar em maio e está em recuperação judicial — embora as duas empresas sejam controladas pelos irmãos Efromovich, José e Germán.

Como um acordo de codeshare, uma empresa concorda em transportar passageiros com bilhetes emitidos pela companhia aérea parceira.

A Avianca Holdings havia anunciado que estava em busca de parcerias de codeshare para expandir seu mercado no Brasil. Em setembro, a empresa já havia anunciado acordo de codeshare com a brasileira Azul, aumentando suas opções de destino no Brasil.

A Avianca Brasil parou de operar voos em maio deste ano em meio a sua recuperação judicial, mas sua irmã colombiana também se encontra com dívidas que superam 5 bilhões de dólares. A Avianca foi comprada à beira da falência em 2004, por Germán Efromovich, que conseguiu reerguer a companhia. Já a Avianca Brasil foi resultado da mudança de nome da Ocean Air, em 2010 (o nome anterior continua sendo usado para fins jurídicos).

