Avianca Brasil paga taxas de operação e poderá voar em Guarulhos

São Paulo – A Avianca Brasil, que está em recuperação judicial, poderá voar nesta sexta-feira do aeroporto de Guarulhos (SP) um dia após a operadora do maior aeroporto do país afirmar que só permitiria voos da companhia no local se recebesse pagamento adiantado diariamente.

Uma fonte com conhecimento do assunto disse que a Avianca Brasil pagou antecipadamente as taxas de operação aeroportuária de Guarulhos nesta sexta-feira, e se comprometeu a pagar as taxas necessárias para as operações do fim de semana também.

A Avianca Brasil entrou com pedido de recuperação judicial em dezembro e tem incorrido em dívidas com empresas de leasing e operadores de aeroportos, à medida que continua realizando a maioria de seus voos programados.

A companhia aérea está com pouco caixa e atrasou pagamentos em março.