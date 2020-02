Aurora Alimentos reporta faturamento de R$ 10,9 bilhões em 2019

A Aurora Alimentos, que tem aproximadamente 65 mil famílias cooperadas, encerrou 2019 com um faturamento de 10,9 bilhões de reais, avanço de 20% sobre o ano anterior. O crescimento exponencial das exportações ajudou a alavancar os resultados no período.

Com o desempenho, a empresa registrou “sobras” – lucros distribuídos entre os cooperados – de 5,48% no ano passado. Em 2018, a Aurora reportou perdas de 153 milhões de reais.

De acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 04, o Brasil continuou absorvendo a maior parte da produção. As vendas no mercado doméstico cresceram 12% em 2019, alcançando 7,9 bilhões de reais com destaque para carnes suínas, aves e derivados lácteos.

O mercado externo respondeu por 30% da receita obtida no ano passado e 26% dos volumes produzidos, num total de 3,27 bilhões de reais em receita líquida, alta de 46,8% em relação a 2018. O negócio de aves representou 62,4% das vendas externas, com 2,04 bilhões de reais em faturamento; o negócio de suínos participou com 37,6% (1,23 bilhão de reais).

Em entrevista recente a EXAME, Mário Lanznaster, presidente da Aurora, disse que os chineses “querem comprar tudo o que estiver disponível e eles pagam bem”. Isso porque, no ano passado, a China enfrentou uma das maiores crises da sua indústria, a chamada peste suína africana, altamente contagiosa, que levou a uma liquidação de mais de 50% do rebanho chinês, de 340 milhões de cabeças.

Lanznaster reforçou, entretanto, que a cooperativa central está preparada para “quando o mercado se acomodar.” Atualmente, a Aurora exporta para mais de 60 países.

Produção

Em 2019, foram abatidos 5,26 milhões de suínos nas sete unidades industriais, avanço de 3,54% em relação ao ano anterior. Segundo a Aurora, todas as plantas operaram à plena capacidade. Já a produção in natura totalizou 448,2 mil toneladas, aumento de 5,5% na mesma base de comparação.

A avicultura também foi forte, impactada positivamente pelo aquecimento do mercado doméstico e pelas compras asiáticas em 2019. Foram 242,6 milhões de frangos produzidos, alta de 5,71% em relação a 2018. A produção in natura de carnes de aves atingiu 489,6 mil toneladas.

No segmento de lácteos, a Aurora captou 511 milhões de litros de leite, mantendo o nível do ano anterior. Já a produção total de rações em 2019 manteve o patamar do ano anterior, de um 1,6 milhão de toneladas.

Investimentos

O sistema Aurora, que conta com 11 cooperativas filiadas e dezenas de milhares de famílias na região do oeste catarinense, inaugurou recentemente uma unidade de suínos, que dobrou a capacidade produtiva da companhia no segmento. Ao todo, a estrutura operacional possui 32 unidades produtoras, 28 unidades comerciais, dois centros logísticos, uma sede corporativa comercial em Guarulhos, São Paulo, e a sede administrativa em Chapecó, Santa Catarina.

Para 2020, a Aurora irá implementar um programa de investimentos de 400 milhões de reais. Segundo a cooperativa central, essa decisão “reflete otimismo com as condições extremamente favoráveis do comércio internacional” e com as perspectivas de retomada do desenvolvimento econômico.