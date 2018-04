Aumento das vendas de anúncios na Amazon pode desafiar Facebook e Google

San Francisco/Nova York – A expansão do negócio da Amazon.com de venda de espaço em seu site para lojistas ajudou a dobrar os lucros da empresa, segundo dados divulgados na quinta-feira, e alguns consideram o movimento um passo em direção a capturar dólares em publicidade do Google e Facebook.

Com 2 bilhões de dólares ou menos de receita de publicidade, a Amazon fica bem atrás do Google e do Facebook, dupla muitas vezes chamada de duopólio da internet. Mas o negócio de venda de anúncios pela Amazon está crescendo rápido e pode ter superado o Twitter e o Snapchat, além de ter algumas vantagens em relação aos concorrentes.

A Amazon tem dados de compra dos usuários e sabe o que os compradores precisam, disse Jason Damata, fundador da Fabric Media, que faz assessoria em marketing e estratégia de negócios.

O Google sabe o que as pessoas estão procurando, enquanto o Facebook só sabe “o que você quer que seus amigos pensem que você gosta”, disse Damata.

Alguns de seus clientes começaram a direcionar orçamentos de publicidade para que clientes comprem seus produtos na Amazon, disse Damata, e o resultado foi um salto nas vendas.

A Amazon não divulga dados separados de venda de anúncios. Avarejista online diz que as vendas de publicidade são a maior parte da seção “outros” do balanço, que atingiu 2 bilhões de dólares no primeiro trimestre. Após ajustes contábeis, isso representa aumento de 72 por cento sobre um ano antes.

O diretor financeiro, Brian Olsavsky, chamou as vendas de anúncios de “programa multibilionário e que cresce rapidamente”. Anunciantes de todos os tamanhos estão interessados ​​em anúncios de produtos patrocinados “para impulsionar o reconhecimento da marca, a descoberta ou, quem sabe, a compra”, disse ele.

A empresa de pesquisa de internet eMarketer previu em outubro passado que a Amazon atingiria 3,19 bilhões de dólares em receita líquida de publicidade digital nos EUA até 2019, ou 3 por cento dos gastos com publicidade digital.

Empresas de publicidade estabelecidas já sabem disso. Martin Sorrell, o fundador da maior empresa de publicidade do mundo, a WPP, que deixou o cargo em meados de abril, viu a Amazon no mês passado competindo “cabeça a cabeça” com o Google e o Facebook.

Sorrell acrescentou que a WPP direcionou 200 milhões de dólares dos orçamentos de publicidade de seus clientes para a Amazon em 2017 e previu que esse número subiria para 300 milhões de dólares este ano.

“A Amazon está subindo a colina. A Amazon certamente é uma grande ameaça”, disse ele, acrescentando que sua assistente de voz, Alexa, torna a empresa um concorrente ainda mais forte.