Atvos, do grupo Odebrecht, deve pedir recuperação judicial esta semana

São Paulo – A empresa sucroalcooleira do grupo Odebrecht, Atvos, vai entrar com pedido de recuperação judicial nesta semana, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto nesta quarta-feira.

O pedido de recuperação vai ocorrer após a gestora de fundos norte-americana Lone Star ter conseguido na justiça brasileira uma ordem de bloqueio do caixa da Atvos no início desta semana, acrescentou a fonte.

Em janeiro, a Odebrecht propôs a credores no Brasil a entrega do controle da Atvos em troca por uma redução na dívida de 12 bilhões de reais da companhia.

Procurada, a Odebrecht não comentou especificamente a situação da Atvos, mas que “está empenhada em implementar ações para a estabilização financeira do grupo e, assim, criar bases para a retomada do crescimento de seus negócios”.

Segundo a companhia, a reestruturação financeira quer adequar a dívida à capacidade de geração de caixa da holding e de algumas de suas empresas controladas. “Neste sentido, a Odebrecht e suas empresas controladas estão em negociação com os respectivos bancos e mercado de capitais de seu relacionamento. É uma operação complexa, mas as partes estão focadas em uma solução satisfatória para todos.”

A Atvos tem 9 usinas e capacidade de moagem de 36 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.