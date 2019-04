AT&T tem queda no lucro e receita frustra no primeiro trimestre

São Paulo — A AT&T informou hoje que registrou lucro líquido de US$ 4,1 bilhões no primeiro trimestre deste ano, equivalente a US$ 0,56 por ação, abaixo do resultado de igual período de 2018, quando lucrou US$ 4,7 bilhões, ou US$ 0,75 por ação.

Com ajustes, o lucro por ação ficou em US$ 0,86, em linha com a expectativa de analistas ouvidos pela FactSet. Nos primeiros três meses de 2018, o lucro por ação ajustado havia sido de US$ 0,85.

A receita da companhia, por sua vez, cresceu de US$ 38,0 bilhões no primeiro trimestre de 2018 para US$ 44,8 bilhões no mesmo período de 2019, um crescimento anual de 17,8%, especialmente devido à aquisição da Time Warner. Mesmo assim, o resultado frustrou analistas, que esperavam alta a US$ 45,1 bilhões.

Às 8h05 (de Brasília), a ação da AT&T caía 1,43% no pré-mercado em Nova York.