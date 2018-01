AT&T tem lucro líquido de US$ 19 bilhões no 4º trimestre

São Paulo – A companhia americana de telecomunicações AT&T registrou lucro líquido de US$ 19 bilhões (US$ 3,08 por ação) no quarto trimestre de 2017, forte avanço em relação aos US$ 2,4 bilhões (US$ 0,39 por ação) reportados no mesmo período de 2016. A receita passou de US$ 41,8 bilhões para US$ 41,7 bilhões.

O lucro recorrente por ação, no qual se exclui alguns itens, foi de US$ 0,78, bem acima da expectativa de analistas ouvidos pela FactSet de US$ 0,65.

De acordo com o presidente-executivo da companhia, Randall Stephenson, o resultado foi influenciado pela reforma tributária aprovada nos Estados Unidos no final do ano passado.

No balanço, a empresa expressou otimismo para o ano de 2018, no qual espera lucro recorrente por ação de US$ 3,50 e fluxo de caixa livre em torno de US$ 21 bilhões.

No after-hours em Nova York, as ações da AT&T subiam 3,20% às 20h06 (de Brasília).