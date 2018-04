AT&T registra lucro abaixo das expectativas e ação cai no after-hours

São Paulo – A companhia americana de telecomunicações AT&T registrou lucro líquido de US$ 3,7 bilhões (US$ 0,75 por ação) no primeiro trimestre de 2018, avançando em relação aos US$ 3,5 bilhões (US$ 0,56 por ação) reportados no mesmo período do ano passado.

O lucro ajustado por ação, no qual se exclui alguns itens, foi de US$ 0,85, abaixo da expectativa de analistas ouvidos pela FactSet de US$ 0,87.

A receita da companhia caiu para US$ 38,0 bilhões, de US$ 39,4 bilhões registrados no primeiro trimestre de 2017. A previsão do FactSet era de queda menor, para US$ 39,3 bilhões.

A AT&T manteve suas expectativas de acumular 3,2 milhões de usuários de serviços wireless, com 2,6 milhões nos EUA.

“Nosso investimento em aumento de consumidores e nossas ofertas de serviços integrados ajudaram a impulsionar a alta de assinaturas dos nossos negócios de banda larga, vídeo e wireless”, disse o presidente-executivo da companhia, Randall Stephenson.

No after-hours em Nova York, as ações da AT&T caíam 4,06% às 17h42 (de Brasília).