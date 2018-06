AT&T lançará planos de conexão sem fio com acesso a streaming de vídeos

A norte-americana AT&T lançará dois novos planos de conexão sem fio ilimitada que serão empacotados com um novo serviço de streaming de vídeos chamado WatchTV, no primeiro esforço da companhia para aliar entretenimento a serviços de telefonia, após fechar a aquisição do grupo de mídia Time Warner por 85 bilhões de dólares.

A segunda maior operadora de telefonia móvel dos Estados Unidos está colocando em uso o conteúdo da Time Warner, incluindo canais de TV como TBS e CNN, para impulsionar as vendas de planos de conexão sem fio num momento em que as operadores enfrentam dificuldades para crescer.

“Esse é o primeiro passo para transformar como o conteúdo é criado, distribuído e consumido”, disse David Christopher, presidente de mobilidade e entretenimento da AT&T, em entrevista.

O WatchTV, wque terá mais de 30 canais ao vivo, mas não canais de esporte ou locais, será gratuito para clientes dos novos planos de conexão sem fio. Custará 15 dólares por mês se contratado individualmente.

Os clientes que assinarem o plano de conexão sem fio também terão acesso gratuito ao HBO, o canal premium de TV com séries aclamadas como “Game of Thrones” que a AT&T adquiriu como pare do acordo com a Time Warner.

No início do mês, um juiz federal aprovou a fusão entre as duas empresas, concedendo uma vitória à AT&T após o Departamento de Justiça dos EUA agir para barrar o acordo, dizendo que a combinação de negócios daria à operadora uma vantagem desleal em relação a outros provedores de TV paga.