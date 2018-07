AT&T comprará startup de segurança cibernética AlienVault

Nova York – A AT&T, disse nesta terça-feira (10) que acertou a compra da startup do Vale do Silício AlienVault, permitindo que a gigante de telecomunicações expanda sua linha de produtos de segurança cibernética voltados para pequenas e médias empresas.

As empresas não divulgaram o valor do acordo, que esperam concluir no terceiro trimestre.

A AT&T está adquirindo a AlienVault conforme grandes empresas de telecomunicações e de tecnologia, incluindo Cisco, IBM e Verizon, expandem as vendas de produtos de segurança cibernética, entre os segmentos de mais rápido crescimento da indústria de tecnologia.

A AlienVault arrecadou US$ 52 milhões em 2015, elevando o financiamento total para cerca de US$ 116 milhões, de acordo com um comunicado em seu site. Os investidores incluíram a Intel Capital, a Kleiner Perkins Caufield & Byers e a Trident Capital.