Assembleia de credores da Oi é suspensa até 19h

Rio de Janeiro – O administrador judicial da operadora de telecomunicações Oi suspendeu até às 19h desta terça-feira a assembleia de credores da empresa para que as discussões sobre o plano de recuperação sejam aprofundadas, mas garantiu que o plano será votado ainda nesta terça-feira.

O pedido de suspensão temporária da assembleia, que está sendo realizada nesta tarde no Rio de Janeiro, foi feito por representantes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e de detentores de bônus.

“Achamos que é possível chegar a um denominador comum e vamos precisar de mais tempo e, gostaria de reforçar o pedido do Banco do Brasil e suspender os trabalhos por três horas afim que as negociações avancem”, disse o representante da Caixa.

O procurador do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Marcelo Rangel, por sua vez, entregou ao presidente da Oi, Eurico Teles, um documento em que pede esclarecimento de pendências e arestas para que o banco apoie o plano de recuperação da operadora de telefonia.

O representante do BNDES não esclareceu quais pendências ainda precisam ser superadas para que o banco de fomento, único credor com garantia real, manifeste seu apoio ao plano, apresentado na semana passada.