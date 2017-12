Assembleia da Oi obtém quórum para ser instalada

Rio de Janeiro – A assembleia geral de credores da Oi já tem quórum suficiente para ser instalada.

O evento começa no fim da manhã desta terça-feira, 19, no Pavilhão 3 do Riocentro, centro de convenções situado na zona oeste do Rio de Janeiro.

Até o começo do dia, havia 600 pessoas cadastradas para participar da assembleia, representando credores que detêm a maioria dos valores a serem negociados em cada uma das classes de credores: trabalhistas, fornecedores, quirografários e com garantia real.

A assembleia da Oi tem mobilização à altura de um grande evento.

O local tem capacidade para receber até 4 mil pessoas, numa área de 22 mil metros quadrados, atendido por ambulância, heliponto e praça de alimentação. A organização mobilizou mil pessoas, incluindo funcionários da operadora.

A cobertura do evento será feita por 70 profissionais da imprensa.