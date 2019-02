As matérias mais lidas da revista EXAME dos últimos 30 dias

São Paulo – A reportagem sobre o aumento de valor do Burger King após a compra pelos empresários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira foi a mais acessada da Revista EXAME nos últimos 30 dias. Logo atrás ficou a ex-primeira colocada do ranking, que fala sobre a remuneração dos executivos nas empresas brasileiras. Em terceiro lugar ficou a reportagem sobre a valorização do mercado imobiliário brasileiro.

1. Um hambúrguer de seis bilhões de dólares (e do Burger King)

2. A lógica da grana na remuneração dos executivos brasileiros

3. A hora é de comprar ou vender imóveis?

4. A Terceira Revolução Industrial

5. Muito poder, pouco dinheiro na Braskem

6. A PDG está sem dono — e sem brilho

7. As maiores fortunas da bolsa

8. Ataque ao Powerpoint

9. Agora não tem mais desculpa para a Oi

10. O Brasil saiu de moda?