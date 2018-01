As lojas de e-commerce mais recomendadas no Brasil

São Paulo – A Netshoes é a loja on-line mais recomendada pelos brasileiros. Ela obteve o maior índice de recomendação de acordo com levantamento feito pelo Ibope, de 75,8. Esse resultado fica acima do 71 verificado em setembro de 2016.

Na sequência estão o KaBuM, com 75 (era 51 em setembro de 2016) e a Saraiva (71 – era 64 em setembro do ano passado).

Já o Alibaba e a Fastshop são os ecommerces menos recomendados pelos consumidores.

O estudo Customer Experience Report (CX Report) comparou 34 grandes lojas virtuais do Brasil em relação ao índice de recomendação. Ela foi realizada pelo IBOPE CONECTA, referência no comportamento do consumidor digital, e pelo IBOPE DTM, unidade de marketing de relacionamento e big data do IBOPE Inteligência.

A pesquisa compilou 2 mil entrevistas on-line realizadas em todo o país, com consumidores a partir dos 16 anos, das classes socioeconômicas A, B e C, entre 21 de setembro e 2 de outubro do ano passado. Nesta edição, a média de recomendação dos e-commerces pesquisados é de 58.

Os índices foram obtidos por meio da pergunta “de 0 a 10, em que medida você recomendaria a empresa para um amigo ou colega?”.

De acordo com a pesquisa, quem responde um número de 0 a 6 é um detrator, ou alguém que tem maior propensão a falar mal daquela empresa. Aqueles que respondem de 6 a 8 são neutros em relação à companhia e, quem responde 9 ou 10, é promotor daquela loja on-line. O índice de recomendação é o número de promotores menos o número de detratores.

Quanto maior a porcentagem de promotores entre os respondentes da pesquisa, maior o índice da empresa no ranking.

Veja abaixo a tabela completa dos comércios eletrônicos mais recomendados do país.