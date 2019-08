As estratégias das empresas que conseguiram driblar a estagnação econômica

São Paulo — Planejamento financeiro cuidadoso, inovação constante e investimento em pessoas estão entre os ingredientes que fizeram as melhores empresas do Brasil avançar mesmo com a economia estagnada. Elas foram destaques no evento Melhores e Maiores 2019, que apontou, nesta segunda-feira, as melhores empresas em 20 setores da economia. Veja, nos vídeos a seguir, o que dizem os líderes de 13 dessas companhias.

Heráclito Gomes, da Rede D’Or São Luiz

Walter Schalka da Suzano/Fibria

Vânia Nogueira de Alcântara Machado, da Aché

Benjamin Baptista Filho, da ArcelorMittal

Flávio Dantas, da BR Distribuidora

Ricardo Nishimura, da Jacto

Alan Zelazo, da Focus Energia

Luiz Reche, da Salobo Metais

Graça Berneck Gnoatto, da Berneck

Osmar Della Valentina, da Gazin

Roberto Argenta, da Beira Rio

Caio Mário Paes de Andrade, da Serpro

Hélio Cabral, da Cedae