As empresas que mais respeitam o consumidor, em 46 setores

1/48 (Divulgação)

São Paulo – Heineken é a melhor empresa de cerveja, Visa a melhor de cartão de crédito e Bradesco o melhor banco de varejo. Essas são algumas das percepções dos consumidores do país, de acordo com a 13ª edição da pesquisa da Shopper Experience, feita em parceria com a revista Consumidor Moderno. O estudo questionou a opinião de 1.470 brasileiros de 8 regiões do país sobre quais eram as empresas que mais respeitavam os clientes, em 46 categorias diferentes. A pesquisa foi feita pela web em setembro com pessoas de São Paulo (capital e interior), Rio de Janeiro (capital), Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. Veja o resultado a seguir.