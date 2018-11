As empresas premiadas pelo Guia EXAME Sustentabilidade 2018

São Paulo – A edição 2018 do Guia EXAME de Sustentabilidade, o maior levantamento de sustentabilidade corporativa do país mostra 77 empresas-modelo em 19 setores da economia, com destaque especial para as companhias com pontuação acima da média no rigoroso questionário elaborado pela equipe técnica da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.

Além disso, a revista EXAME destaca as empresas com as melhores práticas em 10 categorias-chave para a sustentabilidade dos negócios.

EMPRESA SUSTENTÁVEL DO ANO

Enel Brasil

No último ano, a multinacional italiana investiu a cifra de 9 bilhões de reais no Brasil. Uma das razões é o potencial de expansão em energias renováveis por aqui. Ela é maior empresa do setor elétrico no país. E também a líder dos segmentos de geração de energia eólica e solar. Tem entre seus desafios de sustentabilidade as profundas diferenças sociais nas regiões em que opera, de Norte a Sul.

PME MAIS SUSTENTÁVEL DO ANO

Termotécnica

PRÊMIOS POR SETOR

1. Agronegócios: Coruripe

2. Autoindústria: Baterias Moura

3. Bens de Capital: Weg

4. Bens de Consumo: Grupo Boticário

5. Consultoria, Gestão e TI: Verde Ghaia

6. Construção Civil: Newinc

7. Eletroeletrônicos: Siemens

8. Energia: Enel Brasil

9. Farmacêutico: Eurofarma

10. Hotelaria e Turismo: Grupo Cataratas

11. Infraestrutura: Aegea

12. Instituições Financeiras: Itaú Unibanco

13. Mineração, Siderurgia e Metalurgia: ArcelorMittal

14. Papel e Celulose: Fibria

15. Químico: Termotécnica

16. Saúde: Laboratório Sabin

17. Telecomunicações: Algar Telecom

18. Varejo: Lojas Renner

PRÊMIOS POR CATEGORIA TEMÁTICA

DIREITOS HUMANOS

Basf

GOVERNANÇA DA SUSTENTABILIDADE

Whirlpool

RELAÇÕES COM A COMUNIDADE

EDP

GESTÃO DE FORNECEDORES

Nestlé

GESTÃO DA ÁGUA

Banco do Brasil

GESTÃO DA BIODIVERSIDADE

L’Oréal

GESTÃO DE RESÍDUOS

Santos Brasil

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Itaú Unibanco

RELAÇÃO COM OS CLIENTES

Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

Eletropaulo