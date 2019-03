As empresas premiadas pelo Guia EXAME de Diversidade 2019

São Paulo – A primeira edição do Guia EXAME de Diversidade (veja o conteúdo completo do Guia na revista EXAME desta quinzena), mostra 36 empresas em 13 setores da economia que vêm se tornando referência no tema da diversidade. Elas têm as melhores práticas em inclusão e desenvolvimento de mulheres, negros, pessoas com deficiência e LGBTI+. O destaque especial vai para as companhias mais bem posicionadas na avaliação do Instituto Ethos, que se dedica ao tema da responsabilidade socioambiental nas companhias e que foi o parceiro técnico de EXAME nesta iniciativa.

EMPRESA SUSTENTÁVEL DO ANO

Santander

O banco espanhol lançou, há dois anos, uma série de políticas de diversidade – entre elas a promoção de negros e mulheres, meta que já faz parte da agenda dos 150 principais executivos da empresa.

AS MELHORES POR SETOR

Agronegócio: Cargill

Autoindústria: General Motors

Bens de Consumo: Grupo Boticário

Bens de Capital: John Deere

Construção Civil: Techint

Consultoria: Accenture

Eletrônicos: Schneider Electric

Instituições Financeiras: Santander

Químico e Petroquímico: Shell

Serviços: Atento

Siderurgia: Novelis

Tecnologia: SAP

Varejo: Carrefour

Pequena e média empresa: Trench Rossi e Watanabe

DESTAQUES POR CATEGORIA TEMÁTICA

Gênero: Avon

LGBTI+: SAP

Étnico-racial: White Martins

Pessoa com deficiência: Natura