As empresas premiadas pelo Guia Exame de Compliance

Brasília — Nesta terça-feira, 3, aconteceu a primeira cerimônia de premiação do Guia Exame de Compliance, em parceria com a FSB e a Fundação Dom Cabral.

Após a inscrição de 298 companhias que se inscreveram e responderam a um questionário denso, foi realizada uma investigação de questões intrínsecas à gestão de um bom programa de compliance, como a proximidade dos executivos da área ao Conselho de Administração e a contratação de um canal de denúncias terceirizado.

Após o preenchimento do formulário, as empresas mais bem avaliadas foram visitadas pela reportagem de EXAME, que verificou a validade das respostas. Por fim, um comitê formado por consultores de diversas instituições analisou os dados e destacou 38 empresas com boas práticas de compliance em 13 diferentes setores. Veja abaixo:

Automotivo

Melhor do setor – Bridgestone

Bens de consumo

Melhor do setor – 3M

Destaques: Natura, Reckitt Benckiser, Souza Cruz e Tigre

Eletroeletrônicos

Melhor do setor – Whirlpool

Energia

Melhor do setor – BP Combustíveis

Destaques: Neoenergia e Statkraft

Farmacêutica

Melhor do setor: Takeda

Infraestrutura

Melhor do setor: LOGA – Logística Ambiental de São Paulo

Destaques: Arteris, BRK e Entrevias

Instituições financeiras

Melhor do setor: Elo

Destaques: Allianz, Cielo, SulAmérica e Zurich

Papel e Celulose

Melhor do setor: Veracel

Química

Melhor do setor: Basf

Destaques: Firmenich & Cia, Ultrapar e White Martins

Saúde

Melhor do setor: Fleury

Destaques: Hospital Sírio Libanês, Sabin e Unimed São José do Rio Preto

Serviços

Melhor do setor: Brink’s segurança e transportes de valores

Destaques: AeC, Edenred, JLL e Logicalis

Siderurgia e Metalurgia

Melhor do setor: ArcelorMittal

Destaques: Alubar e Novelis

Varejo

Melhor do setor: Magazine Luiza

Destaques: Carrefour