As empresas mais reclamadas na Black Friday 2019 até agora

Os descontos nem sempre são o que parecem, ainda mais na Black Friday. Segundo levantamento feito pelo Reclame Aqui, a propaganda enganosa é a principal queixa entre os consumidores em relação às promoções da data até agora, com quase 29% do total de queixas.

O site Reclame Aqui já recebeu 4.800 reclamações entre as 11h do dia 27, quarta-feira, e as 12h de hoje, 29. O número representa um aumento de 44% com relação ao mesmo período de 2018, quando foram registradas 3.332 queixas.

A Americanas.com, da B2W, é a empresa mais reclamada até agora, com 148 queixas, logo acima do site KaBum!, também com 148 reclamações. Veja abaixo as 10 empresas mais reclamadas até agora.

O principal motivo das queixas é a propaganda enganosa, com 28,69% do volume, quase um terço de todas as reclamações. Logo depois, aparecem os problemas na finalização da compra, com 11,23% e divergência de valores com 9,44%. Muitas empresas iniciaram as promoções antecipadamente, então o atraso na entrega também está entre as queixas, em quarto lugar, com 7,83%. Em quinto lugar, está o estorno do valor pago, 4,29%.

Entre os produtos que mais geraram reclamações estão celulares (10,2%), tênis (6,67%), componentes, peças e acessórios (4,32%), TVs (3,7%) e cartões de crédito (3,64%).

A data promocional já movimentou mais de 2 bilhões de reais no comércio eletrônico, segundo o site Compre e Confie.

Confira as 10 empresas que mais receberam reclamações até agora:

1 – Americanas.com, loja online – 148 reclamações

2 – KaBuM! – 148 reclamações

3 – Casas Bahia, loja online – 117 reclamações

4 – Magazine Luiza, loja online – 115 reclamações

5 – Méliuz – 109 reclamações

6 – Saraiva, loja online e física – 109 reclamações

7 – Carrefour, loja online – 94 reclamações

8 – Adidas – 94 reclamações

9 – Netshoes – 90 reclamações

10 – Zee Dog – 86 reclamações