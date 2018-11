As dez práticas mais frequentes nas empresas para a inclusão racial

Com base em práticas de 20 empresas de grande porte no Brasil, a consultoria KPMG e a ONG Afrobras chegaram a uma lista de boas práticas para a promoção da equidade de oportunidades e a diversidade no mercado de trabalho entre pessoas de diferentes etnias, raça ou tons de pele.

As ações foram levantadas a partir de um estudo divulgado na quarta-feira, 21 de novembro, o Relatório de Gestão da Diversidade e Inclusão Racial, realizado em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares. O objetivo do estudo é ajudar a diminuir a desigualdade racial no Brasil.

Veja a seguir, as dez práticas mais frequentes nas empresas para promover inclusão racial e aumentar a diversidade do quadro de funcionários: