As coincidências das operações bilionárias da Hapvida e da Arco

São Paulo – Com a economia andando de lado, o anúncio de duas aquisições bilionárias nos setores de saúde e educação é algo, no mínimo, inusitado. Foi o que aconteceu, nesta terça-feira (7), com o plano de saúde Hapvida que divulgou a compra da concorrente São Francisco, por R$ 5 bilhões, e com a companhia educacional Arco Educação que anunciou a aquisição do Sistema Positivo de Ensino, por R$ 1,65 bilhão. Além da coincidência da data, as operações têm algumas semelhanças, a começar pelo banco que as assessorou: o BTG Pactual.

O BTG tem um longo histórico de participação em fusões e aquisições e vem tentando recuperar fatia de mercado. Em 2015, a instituição liderou o ranking elaborado pela Anbima que avalia as casas pelo número de operações e pelo valor transacionado, ao reportar 25 transações que movimentaram R$ 72,3 bilhões. No ano passado, porém, ficou na quinta colocação com um total de R$ 20,4 bilhões. Mesmo com um volume três vezes menor, o banco comandado por Roberto Sallouti viu a receita da área de investment banking (que engloba o segmento de fusões e aquisições) crescer 27% em 2018 para R$ 464 milhões.

Outra coincidência é o fato da Hapvida e da Arco terem estreado no mercado de capitais no ano passado. Enquanto a Hapvida fez sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa brasileira, a Arco abriu o capital na americana Nasdaq. As duas, portanto, têm dinheiro em caixa para investir na estratégia de crescimento acelerado. Foi isso que fizeram com as aquisições, e os investidores gostaram da notícia. As ações da Hapvida subiram 7,06%, enquanto as da Arco avançaram 0,10%. Com isso, o valor de mercado da operadora de plano de saúde saltou para R$ 22 bilhões e da companhia de educação para US$ 1,6 bilhão.

Por fim, há coincidência geográfica: os dois grupos foram fundados no Ceará. É por isso que em mensagem de áudio enviada para Ari de Sá Neto, presidente e fundador da Arco, Cândido Júnior, vice-presidente comercial da operadora da Hapvida, disse: “hoje é o dia do Ceará”.