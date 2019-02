As 50 empresas mais inovadoras do mundo — com uma brasileira na lista

Segundo o horóscopo chinês, estamos no “ano do porco”, que traz sorte nos investimentos. Superstição ou não, as gigantes chinesas estão na crista da onda quando se fala em transformar setores. É o que mostra a revista Fast Company, em seu ranking anual sobre as 50 empresas mais inovadoras do mundo.

A primeira posição da lista está com a Meituan Dianping, que atua em setores tão diversos quanto reservas de hotéis e entrega de comida. A principal razão para sua coroação são seus resultados gigantes. A chinesa mediou 27,7 bilhões de transações, no valor de 33,8 bilhões de dólares, para mais de 350 milhões de pessoas em 2.800 cidades. Isso é o equivalente a 1.738 serviços mediados pela Meituan por segundo, com cada usuário utilizando o super aplicativo três vezes por dia, em média.

A empresa de mobilidade urbana Grab, de Singapura, ficou com a medalha de prata. A revista ressalta que o negócio expandiu para verticais como delivery de comida, reservas de hotéis, serviços financeiros. Em breve, incluirá serviços de saúde. Os esforços fizeram a Grab alcançar uma receita de 1 bilhão de dólares em 2018, atraindo 7,3 bilhões de dólares em investimentos ao longo de sua história.

A liga americana de basquete NBA ganhou o terceiro lugar, subindo sete posições. A Fast Company elogiou sua entrada nos esportes eletrônicos e em serviços de streaming, como a plataforma Twitch. Mesmo com o investimento digital, a liga de basquete quebrou seu recorde de frequentadores pela quarta temporada seguida. A receita total da NBA cresceu 25% em 2018.

Tanto a Meituan Dianping quanto a Grab não estavam presentes no ranking do ano passado. A lista é muito diferente da vista em 2018, que trazia as americanas Apple, Netflix e Square no pódio.

Outro ponto de atenção é a presença de um negócio brasileiro na lista. A fintech Nubank, mais conhecida por seu cartão de crédito sem anualidade e gestão completamente online, ficou na 36ª posição.

O ranking destaca como o Nubank se tornou o maior banco digital fora do continente asiático, com 5 milhões de usuários, e a ampliação para serviços como conta salário e saque em caixas eletrônicos. Recentemente, a startup também anunciou que fará empréstimos pessoais. A Fast Company analisa 35 indústrias a nível global para montar seu ranking.

Veja, abaixo, as 50 empresas mais inovadoras do mundo: