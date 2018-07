As 5 famílias mais ricas do mundo – e a origem de suas fortunas

São Paulo – Que vivemos num mundo desigual, todo mundo já sabe. Mas quem são os donos da maior parte do dinheiro no planeta? Um levantamento recente feito pela Bloomberg indica as famílias mais ricas do mundo e de onde vem a fortuna de cada uma. Estamos falando de clãs que controlam dezenas de bilhões de dólares.

A lista completa elenca 25 famílias bilionárias, que juntos controlam 1,1 trilhão de dólares, de acordo com dados compilados pelo Índice de Bilionários da Bloomberg.

Quando uma família monta um negócio de sucesso, o ditado popular diz: “a primeira geração constrói, a segunda mantém e a terceira destrói”. No caso desses grupos, porém, as gerações mais novas precisam de um esforço a mais para destruir tamanho patrimônio.

Veja a seguir quem são os cinco clãs mais ricos do planeta:

1 – Walton, donos do Walmart

WALMART: varejista é controlada pela família Walton / Joe Raedle/Getty Images WALMART: varejista é controlada pela família Walton / Joe Raedle/Getty Images

A fortuna: 151,5 bilhões de dólares

A empresa: O Walmart é o maior varejista do mundo, com 12 mil lojas pelo globo e vendas da ordem dos 500 bilhões de dólares. As empresas da família Walton (Walton Enterprises e Walton Family Holdings Trust) detém metade do negócio.

A família: O império dos Wlaton foi criado por Sam Walton. Ele comprou sua primeira loja em 1945 e morreu em 1992. Atualmente, o negócio está sob o comando da terceira geração da família, através de Steuart Walton. Como se vê pelos números, a fortuna dos Walton está longe de se desfazer, apesar do mau agouro do ditado popular.

2 – Koch, donos da Koch Industries

Os irmãos Charles Koch e David Koch, que controlam a Koch Industries Os irmãos Charles Koch e David Koch, que controlam a Koch Industries

A fortuna: 98,7 bilhões de dólares

A empresa: Segunda maior empresa de capital fechado dos Estados Unidos (depois da Cargill), a Koch Industries atua principalmente no refino de petróleo. A companhia tem sede no Kansas e um faturamento anual da ordem dos 100 bilhões de dólares.

A família: A Koch foi fundada em 1940 por Fred C. Koch, que morreu em 1967. Seus quatro filhos Charles, David, Frederick e William Koch herdaram o negócio. Após disputas em família nos anos 1980, Frederick e William deixaram a empresa, que hoje está nas mãos de Charles e David Koch. Além da companhia, ambos administram parte de suas fortunas através do family office 1888 Management.

3 – Mars, donos da Mars

O chocolate M&M’s é um dos produtos da Mars, controlada pela família de mesmo nome – O chocolate M&M’s é um dos produtos da Mars, controlada pela família de mesmo nome

A fortuna: 89,7 bilhões de dólares

A empresa: Dona de marcas como M&M’s, Snickers e Milky Bar, a Mars é uma gigante do mundo dos chocolates. Mas a empresa também atua no ramo de produtos para pets. A receita da companhia é da ordem dos 35 bilhões de dólares.

A família: O patriarca do império dos Mars, Frank C. Mars, começou a vender doces em 1911. Em 1923 foi lançado o primeiro Milky Bar, e, em 1930, o primeiro Snickers. Atualmente, a companhia está sob o comando da quarta geração da família, segundo a Bloomberg.

4 – Van Damme, De Spoelberch, De Mevius, donos da AB Inbev

SEDE DA ABINBEV: empresa é controlada em parte por famílias belgas / Yves Herman/File Photo/ Reuters SEDE DA ABINBEV: empresa é controlada em parte por famílias belgas / Yves Herman/File Photo/ Reuters

A fortuna: 54,1 bilhões de dólares

A empresa: As três famílias de origem belga são donas da Anhauser-Busch Inbev, multinacional belgo-brasileira de bebidas e cervejas formada em 2004 pela fusão da belga Interbrew e da brasileira Ambev.

As famílias: Os negócios em conjunto desses desses três clãs remontam ao século 14, segundo a Bloomberg. Hoje, o clã está na quinta geração.

5 – Dumas, donos da Hermès

Logo da Hermès, grife controlada pela família francesa Dumas Logo da Hermès, grife controlada pela família francesa Dumas

A fortuna: 49,2 bilhões de dólares

A empresa: O clã francês dos Dumas é dono da marca de luxo Hermès.

A família: Jean-Louis Dumas assumiu o negócio da família em 1978 e é tido como o grande responsável pelo crescimento da companhia. Mas a história do negócio remonta a 1837, quando Thierry Hermes começou a atender clientes da nobreza. Hoje o negócio é tocado por Axel Dumas, da sexta geração da família.