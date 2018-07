As 25 maiores empresas do mundo, segundo a Fortune

São Paulo – Apesar da ferrenha competição com a Amazon em tecnologia e apelo ao consumidor, o Walmart supera a rival em um ranking importante: o das maiores empresas em faturamento no mundo feito pela Fortune.

O Walmart é a maior companhia do mundo em termos de faturamento, enquanto a Amazon está em 18° lugar.

Em segundo lugar, está a State Grid, estatal chinesa de transmissão de energia elétrica. A Sinopec ocupa o terceiro lugar. É outra empresa chinesa de energia e fornecedora de produtos químicos e derivados do petróleo.

Embora a lista seja encabeçada por uma norte-americana, as chinesas também dominam entre as companhias que mais galgaram posições no ranking. A China Energy Investment, uma estatal de mineração e energia, foi a que mais cresceu em um ano e está em 101° lugar na lista da Fortune.

A gestora canadense Brookfield Asset Management está em segundo lugar entre as que mais cresceram. A empresa aproveitou a crise brasileira para comprar operações de empresas em apuros, como Odebrecht e Petrobras e, em fevereiro, anunciou um investimento de 650 milhões de reais na Renova Energia.

Já em termos de lucros, a empresa que mais embolsou dinheiro em 2017 foi a Apple, com lucro de 48,35 bilhões de dólares. Em segundo lugar está a British American Tobacco, com lucro de 48,33 bilhões de dólares, e a Berkshire Hathaway, empresa de investimentos de Warren Buffett, que ganhou 44,94 bilhões de dólares.

A lista é elaborada de acordo com o faturamento das empresas durante o ano fiscal anterior, que terminou no dia 31 de março de 2018.

Todas as companhias na lista publicam seus dados financeiros e balanços em alguma agência do governo. O faturamento inclui também as receitas de subsidiárias e operações descontinuadas.

Confira na lista abaixo as 20 maiores empresas do mundo em faturamento, segundo a Fortune. Veja a lista completa, com as 500 maiores, aqui.