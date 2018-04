As 20 empresas que tiveram os maiores prejuízos do ano

São Paulo – Com a recuperação da economia, a maior parte das empresas abertas também viu o resultado melhorar. As empresas de capital aberto lucraram, no total, 144 bilhões de reais em 2017, um aumento de 17,06% nos últimos 12 meses, de acordo com levantamento da Economática.

No entanto, o ano não foi tão positivo para todas as companhias e muitas amargaram prejuízos bilionários.

A antiga OGX, Dommo Energia, foi a empresa com o maior prejuízo no ano. Ela teve principalmente perdas operacionais por conta de uma baixa contábil, dos investimentos realizados no Bloco BS-4, na Bacia de Santos. Ao reavaliar o valor desse ativo e a possibilidade de vender 75% dos 40% de participação que tem no bloco, fez um “impairment” de 651,1 milhões de reais, ou seja, verificou que valia menos do que inicialmente previsto.

A companhia, parte do antigo Império X de Eike Batista, encerrou no ano passado a sua recuperação judicial, iniciada no final de 2013. Nesses quase quatro anos, liquidou dívidas superiores a 13,8 bilhões de reais.

A Eletrobras apresentou o segundo maior prejuízo do ano, de acordo com a Economática. Ela teve prejuízo em cinco dos últimos seis anos e acumulou perdas de 28 bilhões de reais no período. O governo discute o projeto de lei de privatização da distribuidora de energia, que pode sair até dezembro.

A BR Pharma, empresa criada com planos grandiosos, também está na lista dos maiores prejuízos, assim como a BRF.

Confira na lista abaixo quais foram os 20 maiores prejuízos de 2017, de acordo com levantamento feito pela Economática.