As 20 empresas premiadas de Melhores e Maiores 2019

São Paulo — As empresas que mais se destacaram em 20 setores da economia em 2018 foram premiadas nesta segunda-feira (26) na 46ª edição do evento Melhores e Maiores. A elite do empresariado nacional se reúne para a premiação, a mais importante do capitalismo brasileiro e realizada anualmente por EXAME desde 1974.

São 22 categorias ou setores, premiando 20 empresas: Atacado; Autoindústria; Bens de Capital; Bens de Consumo; Eletroeletrônicos; Energia; Farmacêutico; Indústria de Construção; Indústria Digital; Infraestrutura; Mineração; Papel e Celulose; Química e Petroquímica; Saúde; Serviços; Siderurgia e Metalurgia; Telecomunicações; Têxtil; Transporte; Varejo; a Melhor do Agronegócio; e a Melhor Empresa do Ano.

A premiação traz as companhias que conseguiram apresentar bons resultados em mais um ano difícil, além de um ranking das 500 maiores empresas do país. A edição Melhores e Maiores de EXAME estará nas bancas, no site EXAME e no aplicativo EXAME na próxima quinta-feira (29).

Veja, a seguir, quais são as 20 empresas premiadas: