As 20 empresas com os maiores prejuízos do 2° trimestre de 2019

Construtoras e varejistas são algumas das empresas com os maiores prejuízos do segundo trimestre de 2019. Segundo levantamento da Economática, entre as 20 empresas brasileiras abertas com o pior resultado, são cinco empresas do setor de construção e três do comércio.

A situação tende a melhorar para a maior parte dessas companhias. Das 20 empresas com maiores prejuízos, sete melhoram seus resultados no ano de 2019 com relação ao ano de 2018.

Em recuperação judicial, a Oi foi a empresa com o maior prejuízo no segundo trimestre do ano. Com queda de 22% nas receitas e dificuldades em quase todas as modalidades, a empresa amargou 1,56 bilhão de prejuízo no trimestre.

Além da perda bilionária, a companhia enfrenta um grave problema de caixa. A Oi disse à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que o dinheiro em caixa da operadora chegou ao “mínimo necessário” e que há previsão de que os recursos terminem em fevereiro de 2020 se nada for feito.

Executivos da Oi estão em conversas intensas com bancos para discutir como a empresa poderá levantar até 2,5 bilhões de reais no mercado, para conseguir manter suas operações nos próximos meses. Caso a empresa não encontre recursos para se manter de pé, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsável por regular o setor, pode intervir na companhia.

A companhia irá iniciar um plano de desinvestimentos e venda de ativos no quarto trimestre deste ano, como a operadora angolana Unitel e torres de telefonia. Ela espera arrecadar entre 6,5 bilhões de reais e 7,5 bilhões de reais, valor que corresponde a cerca de 70% do seu valor atual de mercado.

Em segundo lugar com as maiores perdas está o Carrefour Brasil, com prejuízo de 949 milhões de reais. Já o lucro líquido ajustado, sem considerar eventos não-recorrentes, foi de 408 milhões de reais, alta de 7,9%.

A Renova, em terceiro lugar, teve receita menor e perdas nos contratos de compra e venda de energia. A empresa de energia também reconheceu impairment, ou desvalorização, de alguns de seus ativos e teve despesas financeiras maiores.

Veja abaixo os 20 maiores prejuízos do segundo trimestre de 2019, segundo ranking da Economática.