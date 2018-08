As 20 empresas brasileiras que mais lucraram no 2º tri

São Paulo – Enquanto uns choram a crise, outros têm lucros bilionários. As empresas brasileiras de capital aberto que mais lucraram no período de abril a junho de 2018 foram Petrobras, Itaú e Bradesco.

Juntas, as companhias chegaram a um resultado de 20,8 bilhões de reais. Petrobras teve lucro de 10 bilhões de reais, Itaú ficou com 6,2 bilhões de reais e Bradesco com 4,5 bilhões de reais.

As informações são de um levantamento da Economática, que considerou 306 companhias brasileiras abertas, de 26 setores diferentes.

Dentre os segmentos, seis tiveram prejuízo. As maiores perdas foram no setor de Papel e Celulose, que teve prejuízo de 3,01 bilhões de reais no período, contra 439,8 milhões de reais no segundo trimestre de 2017. O destaque negativo é a Suzano, que teve prejuízo de 1,8 bilhão de reais no trimestre.

Para variar, o setor mais lucrativo foi o dos bancos, que fechou o período com lucro de 17,6 bilhões de reais, aumento de 15,57% em relação ao mesmo período de 2017, quando teve lucro de 15,2 bilhões de reais.

Dentre as 20 companhias mais lucrativas, predominam os setores de energia elétrica e bancos, com quatro empresas na lista.

Veja a lista a seguir as 20 empresas mais lucrativas do segundo trimestre de 2018: