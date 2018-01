As 100 empresas mais sustentáveis do mundo em 2018

São Paulo – A Corporate Knights, publicação canadense especializada em responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, divulgou neste mês sua tradicional lista The Global 100, que contempla as 100 empresas com as melhores práticas de sustentabilidade corporativa no mundo.

O levantamento foi criado em 2005 e é anunciado, anualmente, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. A publicação seleciona empresas de todos os setores com base indicadores como energia, emissões de carbono, consumo de água, resíduos sólidos, capacidade de inovação, pagamentos de impostos, a relação entre o salário médio do trabalhador e o do CEO, planos de previdência corporativos e o percentual de mulheres na gestão.

Nesta nova edição, pesos diferentes foram dados para os indicadores dependendo da área de atuação da empresa. Por exemplo, o indicador energia teve um peso maior na avaliação de uma empresa do setor energético, de forma a mensurar o impacto da companhia na sua área de atuação.

Outro ponto novo que passou a ser considerado na análise é o percentual de novos investimentos que as empresas estão alocando em projetos sustentáveis, como investimento em fontes menos poluentes e o desenvolvimento de produtos mais verdes.

Cinco companhias brasileiras integram a nova edição do ranking, um aumento em relação ao ano passado quando apenas duas figuravam no levantamento: a Natura, que ocupa a 14ª posição, a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (em 18º); Banco do Brasil (49º); Engie Brasil Energia (52º) e Banco Santander Brasil (76º).

A publicação observa com entusiasmo o progresso das empresas na seara ambiental. “O ritmo das mudanças está acelerando a favor de um futuro com baixo teor de carbono”, avalia.

Líderes de 2018

A Dassault Systèmes, empresa francesa de software é a líder do ranking, vindo da 11ª posição no ano passado. Segundo a publicação, suas tecnologias digitais têm ajudado as empresas e os governos na adoção de energias renováveis, novas formas de mobilidade sustentável e na criação de cidades mais inteligentes.

Seguindo de perto, a empresa Neste Oil da Finlândia, especializada em refinação e comercialização de petróleo, começou a direcionar mais de 90% de seus novos investimentos em materiais renováveis ​​e biocombustíveis. A publicação destaca que quase um quarto das receitas da empresa atualmente é derivado da “receita verde”. Em terceiro lugar, outra francesa, a fabricante de peças automotivas Valeo está determinada em ajudar as montadoras a reduzir as emissões de carbono. Confira abaixo o ranking completo das 100 empresas mais sustentáveis segundo a Corporate Knights.

Ranking Empresa País Área/Indústria Desempenho 1 Dassault Systemes França Software 86,10% 2 Neste Finlândia Petróleo, Gás e Combustíveis 85,20% 3 Valeo França Componentes e sistemas automotivos 83,60% 4 Ucb Bélgica Farmacêutica 79,50% 5 Oututec Finlândia Construção e Engenharia 78,30% 6 Amundi França Mercado de Capitais 77,80% 7 Cisco Systems Estados Unidos Equipamentos de comunicação 77,00% 8 Autodesk Estados Unidos Software 76,90% 9 Siemens Alemanha Conglomerados industriais 76,70% 10 Samsung SDI Coreia do Sul Equipamentos eletrônicos 75,80% 11 Aereal Bank Alemanha Hipotecas e poupança 75,40% 12 Enbridge Canada Petróleo, Gás e Combustíveis 74,90% 13 Merck Estados Unidos Farmacêutica 74,30% 14 Natura Brasil Produtos de uso pessoal 74,10% 15 Pearson Reino Unido Mídia 73,90% 16 Amadeus IT Group Espanha Serviços de TI 73,20% 17 Bayerische Motoren Werke Alemanha Automóveis 73,20% 18 Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG Brasil Utilidades Elétricas 73,00% 19 Koninklijke Philips Holanda Conglomerados industriais 72,50% 20 Allergan Estados Unidos Farmacêutica 72,20% 21 Honda Motor CO Japão Automóveis 71,90% 22 Sanofi AS França Farmacêutica 71,90% 23 McCormick Estados Unidos Produtos alimentícios 71,50% 24 Commonwealth Bank of Australia Austrália Bancos 71,50% 25 Vivendi França Mídia 71,10% 26 Intel Estados Unidos Equipamentos e semicondutores 71,10% 27 Itron Estados Unidos Equipamentos elétricos e componentes 71,10% 28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Suécia Equipamentos de comunicação 70,80% 29 Halma Reino Unido Equipamentos, instrumentos e componentes 70,70% 30 Deutsche Borse Alemanha Mercado de Capitais 70,60% 31 Kesko Finlândia Varejo de alimento 70,20% 32 Television Francaise 1 França Mídia 69,90% 33 bioMerieux França Equipamentos de saúde 69,80% 34 AstraZeneca Reino Unido Farmacêutica 69,70% 35 Nokia Finlândia Equipamentos de comunicação 69,60% 36 BNP Paribas França Bancos 69,40% 37 Eli Lily Estados Unidos Farmacêutica 69,30% 38 Storebrand Noruega Seguros 68,80% 39 ABB Suíça Equipamentos elétricos 68,10% 40 Svenska Cellulosa Aktiebolaget * Suécia Produtos de uso doméstico 68,00% 41 Intesa Sanpaolo Itália Bancos 68,00% 42 Analog Devices Estados Unidos Equipamentos semicondutores 67,60% 43 Applied Materials Estados Unidos Equipamentos semicondutores 67,40% 44 Takeda Farmacêutica Japão Farmacêutica 67,40% 45 Schneider Electric França Equipamentos elétricos 67,00% 46 Shinhan Financial Group Coreia do Sul Bancos 67% 47 Kering França Têxtil e luxo 66,80% 48 Ingersoll-Rand Estados Unidos Maquinaria 66,70% 49 Banco do Brasil Brasil Bancos 66,60% 50 Nestle Suíça Produtos alimentícios 66,60% 51 Legrand França Equipamentos elétricos 66,50% 52 Engie Brasil Energia Brasil Produção de energia 66,40% 53 GlaxoSmithKline Reino Unido Farmacêutica 66,30% 54 ING Groep Holanda Bancos 65,90% 55 Sekisui Chemical Japão Bens de consumo domésticos 65,60% 56 Acciona Espanha Utilidades Elétricas 65,60% 57 H & M Hennes & Mauritz Suécia Varejo especial 65,10% 58 Aberdeen Asset Management Reino Unido Mercado de Capitais 64,50% 59 NVIDIA Estados Unidos Equipamentos semicondutores 64,40% 60 Daimler Alemanha Automóveis 64,20% 61 Diageo Reino Unido Bebidas 64,20% 62 BT Group Reino Unido Serviços de Telecomunicações 64,00% 63 Singapore Telecommunications Limited Singapura Serviços de Telecomunicações 61,70% 64 Novartis Suíça Farmacêutica 63,70% 65 Sandvik Suécia Maquinaria 63,40% 66 Chr. Hansen Dinamarca Química 63,30% 67 Coca-Cola European Partners Reino Unido Bebidas 63,20% 68 Nissan Motor Co Japão Automóveis 63,10% 69 Texas Instruments Estados Unidos Equipamentos semicondutores 63,00% 70 Orsted Dinamarca Utilidades Elétricas 63,00% 71 Allianz Alemanha Seguros 62,70% 72 Lenovo Group China Tecnologia 62,60% 73 Telus Canadá Serviços de Telecomunicações 62,50% 74 Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Equipamentos semicondutores 62,30% 75 MetLife Estados Unidos Seguros 62,00% 76 Banco Santander Brasil Brasil Bancos 61,90% 77 HP Estados Unidos Tecnologia 61,80% 78 Sun Life Financial Canadá Seguros 61,50% 79 Hewlett Packard Enterprise Estados Unidos Tecnologia 61,50% 80 National Australia Bank Australia Bancos 61,30% 81 General Electric Estados Unidos Conglomerados industriais 60,90% 82 Verbund Austria Utilidades Elétricas 60,90% 83 Akzo Nobel Holanda Química 60,70% 84 L´Óreal França Produtos de uso pessoal 60,70% 85 AXA França Seguros 60,60% 86 Nordea Bank Suécia Bancos 60,50% 87 Orkla Noruega Produtos alimentícios 60,40% 88 Wartsila Finlândia Maquinaria 60,10% 89 Canadian Imperial Bank of Commerce Canadá Bancos 60,00% 90 Renault França Automóveis 59,70% 91 Syngenta Suíça Química 59,70% 92 Johnson & Johnson Estados Unidos Farmacêutica 59,60% 93 Posco Coreia do Sul Metais e Mineração 59,50% 94 Suez França Multiutilidades 59,30% 95 Umicore Bélgica Química 59,20% 96 Vestas Wind Systems Bélgica Equipamentos elétricos 58,30% 97 SSE Reino Unido Utilidades Elétricas 56,80% 98 Capital Land Singapura Gestão Imobiliária e Incorporação 55,10% 99 Derwent London Reino Unido Sociedades de Investimento Imobiliário 54,30% 100 City Developments Singapura Gestão Imobiliária e Incorporação 54,10%

* A Svenska Cellulosa Aktiebolaget foi dividida em duas novas empresas em 15 de junho de 2017, denominadas SCA e Essity.