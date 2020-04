As 10 mulheres mais ricas do mundo em 2020, segundo a Forbes

O mundo tem 234 mulheres bilionárias este ano, contra 244 no ano passado, segundo lista anual publicada pela Forbes.

No total, a soma das fortunas de todas as mulheres é de 927,4 bilhões de dólares, 29,4 bilhões de dólares a mais do que no ano anterior. No entanto, mais de metade das integrantes da lista viu sua fortuna encolher no último ano.

Entre as mulheres do ranking, está Mackenzie Bezos, ex-mulher do fundador e presidente da gigante de comércio eletrônico Amazon. É a primeira vez que ela integra o ranking, depois de receber 36 bilhões de dólares em ações da Amazon. O ex-marido é o terceiro homem mais rico do mundo pelo terceiro ano seguido.

Alice Walton, filha do fundador da varejista Walmart Sam Walton, é a mulher mais rica do mundo. Sua fortuna cresceu 23% em relação ao ano anterior. A herdeira não tem papel administrativo na varejista e lidera um programa da fundação familiar para ajudar escolas.

Francoise Bettencourt Meyers, que ocupa o segundo lugar, é neta do fundador da L’Óreal Eugène Schueller. Ela tomou a posição depois que sua mãe, Liliane Bettencourt, morreu aos 94 anos em 2017, quando era então a mulher mais rica do mundo.

Veja abaixo as 10 maiores bilionárias do mundo, segundo a Forbes.