Arcos Dorados tem queda de 87% no lucro do 4º trimestre, a US$ 9,2 milhões

São Paulo — A Arcos Dorados informou hoje que teve lucro líquido de US$ 9,2 milhões no quarto trimestre de 2018, quase 87% menor que o ganho de igual período de 2017.

Já a receita da companhia, que tem sede em Montevidéu, foi de US$ 753,3 milhões entre outubro e dezembro, representando queda de 16% na mesma comparação. Em nota, a Arcos Dorados destaca que a receita foi afetada principalmente pela desvalorização das moedas brasileira e argentina.

Maior franquia global do McDonald’s, a Arcos Dorados também anunciou que planeja gastos de capital entre US$ 270 milhões e US$ 300 milhões este ano, ante US$ 197 milhões em 2018. A companhia também pretende abrir entre 80 e 85 novos restaurantes em 2019.