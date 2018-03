Arcos Dorados irá investir R$ 1,25 bi no Brasil até 2019

São Paulo – Responsável pela operação do McDonald’s na maior parte da América Latina, a Arcos Dorados vai ampliar os investimentos no Brasil. A meta da companhia é investir até R$ 1,25 bilhão no triênio que se encerra em 2019, ante uma previsão anterior de R$ 1 bilhão.

Os recursos serão destinados a abertura e modernização dos restaurantes no País, conforme informou a companhia. A empresa tem reformado alguns dos seus pontos para incorporar novas tecnologias, entre elas os totens de autoatendimento.

A divisão Brasil da Arcos Dorados teve receita de US$ 403,2 milhões no quarto trimestre de 2017, crescimento de 6,6% na comparação com igual período do ano anterior.

As vendas no sistema McDonnald’s cresceram 6,7% no critério mesmas lojas, que leva em conta os pontos de venda abertos há mais de um ano. A Arcos Dorados terminou o ano com 929 restaurantes no Brasil.