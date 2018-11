ArcelorMittal tem queda no lucro do 3º trimestre, a US$ 899 milhões

Londres – A gigante siderúrgica ArcelorMittal informou hoje que teve lucro líquido de US$ 899 milhões no terceiro trimestre de 2018, menor que o ganho de US$ 1,21 bilhão apurado no mesmo intervalo do ano passado. A queda foi atribuída a despesas relacionadas à aquisição da italiana Ilva e a variações cambiais desfavoráveis.

As vendas da ArcelorMittal, que tem sede em Luxemburgo, subiram a US$ 18,52 bilhões no trimestre até setembro, de US$ 17,64 bilhões em igual período de 2017. Analistas consultados pela FactSet, porém, previam um resultado maior de vendas, de US$ 19,64 bilhões.

Maior siderúrgica do mundo, a ArcelorMittal registrou Ebitda de US$ 2,73 bilhões no terceiro trimestre, ante US$ 1,92 bilhão um ano antes, mas um pouco abaixo da previsão fornecida pela própria empresa, de US$ 2,75 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.