ArcelorMittal tem alta no lucro a US$ 1,87 bilhão e ação avança

São Paulo – A ArcelorMittal registrou lucro de US$ 1,87 bilhão no segundo trimestre, informou a própria empresa em comunicado nesta quarta-feira. O resultado representa um avanço em comparação com o de US$ 1,322 bilhão de igual período do ano passado.

As vendas da empresa foram de US$ 19,998 bilhões no segundo trimestre do ano atual, de US$ 17,244 bilhões anteriormente. Analistas previam US$ 17,31 bilhões em vendas, segundo a FactSet, portanto o resultado superou com folga a expectativa. Após o balanço, a ação da empresa subia 1,76% na Bolsa de Amsterdã, às 4h15 (de Brasília).

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) da gigante siderúrgica, sediada em Luxemburgo, também cresceu, passando de US$ 2,112 bilhões no segundo trimestre do ano passado para US$ 3,073 bilhões no segundo trimestre de 2018. A empresa foi beneficiada pelo avanço nos preços do aço no período.