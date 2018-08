ArcelorMittal relançará programa de investimentos no Brasil

A gigante mundial do aço ArcelorMittal anunciou nesta quarta-feira o reinício de um programa de desenvolvimento de 330 milhões de dólares a Vega do Sul no Brasil, que havia sido suspenso em 2011.

O projeto de expansão da Vega do Sul visa a aumentar a capacidade de aço laminado a frio, decapado e galvanizado, indicou um comunicado do grupo.

A produção, que deverá aumentar de 700.000 toneladas por anos a 2,1 milhões anuais, será iniciada em 2021, precisou a ArcelorMittal.

Esta produção está destinada a setores automotivos, da construção e de objetos para o lar, e seu objetivo é que permita à ArcelorMittal apoiar sua estratégia de crescimento no Brasil e no resto da América Latina.

O projeto de expansão da Vega Sul estava suspenso desde 2011 por conta da crise e da recessão no Brasil.