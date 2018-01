ArcelorMittal mais que dobra lucro no 4º trimestre, a US$ 1,04 bi

Londres – A gigante siderúrgica ArcelorMittal informou hoje que teve lucro líquido de US$ 1,04 bilhão no quarto trimestre de 2017, representando mais que o dobro do ganho de US$ 403 milhões apurado em igual período de 2016.

As vendas da ArcelorMittal, que tem sede em Luxemburgo, tiveram expansão anual de 25% no trimestre até dezembro, a US$ 17,71 bilhões, graças a um aumento nos embarques de aço e de minério de ferro e também ao preço médio maior do aço.

Maior siderúrgica do mundo, a Arcelormittal registrou Ebitda de US$ 2,14 bilhões no trimestre e de US$ 8,41 bilhões em todo o ano de 2017. O resultado anual superou uma previsão de analistas fornecida pela própria empresa, de US$ 8,32 bilhões.