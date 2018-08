ArcelorMittal Brasil vai ampliar produção de aço para setor automotivo

São Paulo – A ArcelorMittal Brasil deve iniciar entre o final deste ano e o início 2019 as obras para instalar uma terceira linha de galvanização e outros equipamentos de laminação a frio em sua usina em Santa Catarina, projeto que vai consumir investimentos de 330 milhões de dólares, disse o presidente-executivo da empresa no país, Benjamin Baptista Filho.

O investimento vai ampliar em 700 mil toneladas a capacidade da usina em São Francisco do Sul, conhecida como ArcelorMittal Vega, e que além da indústria automotiva atende setores de eletrodomésticos e de construção civil. Os novos equipamentos devem entrar em operação em 2021 e vão elevar a capacidade da usina para 2,1 milhões de toneladas, afirmou o executivo.

A decisão da empresa ocorre enquanto a rival Usiminas avalia instalar uma nova capacidade de galvanização na usina em Ipatinga (MG), uma vez que as atuais três linhas estão operando à plena capacidade.

“Hoje temos mercado para vender os produtos de Vega acima da capacidade instalada. Deixamos de vender o que a gente podia”, afirmou Baptista Filho à Reuters.

“Prevemos que indústria automotiva terá aumento substancial da taxa de utilização. Quando a crise chegou, as montadoras estavam praticamente operando só para atender o mercado brasileiro e argentino. A crise obrigou as montadoras a desenvolverem mercados alternativos”, disse o executivo. “A exportação de veículos se diversificou fora e isso significa que as montadoras já estabeleceram canais de distribuição”.

No primeiro semestre, a produção de veículos do Brasil cresceu 14 por cento sobre um ano antes, para 1,43 milhão de unidades, puxada por alta de 14,4 por cento nas vendas ao mercado interno e manutenção de exportações em patamar elevado.