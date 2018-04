Aramco sela acordo de US$44 bi na Índia para projeto petroquímico

Nova Délhi – A Saudi Aramco assinou nesta quarta-feira um acordo inicial com um consórcio de refinarias indianas para construir um projeto petroquímico e de refino por 44 bilhões de dólares na costa oeste da Índia, em um movimento da Arábia Saudita para preservar compradores para seu petróleo diante de um mercado inundado de oferta da commodity.

Os principais executivos da Aramco e da indiana Ratnagiri Refinery & Petrochemicals –uma joint venture entre a Indian Oil, a Hindustan Petroleum e a Bharat Petroleum– assinaram um memorando de entendimento para terem participações iguais no projeto no Estado de Maharashtra.

O projeto inclui uma refinaria de 1,2 milhão de barris por dia (bpd) integrada com instalações petroquímicas com capacidade total de 18 milhões de toneladas por ano, disseram os executivos nos bastidores do Fórum Internacional de Energia.

A Aramco, a maior produtora de petróleo do mundo, está expandindo sua presença globalmente ao assinar novos acordos de distribuição e aumentando a capacidade de suas plantas existentes antes de uma oferta pública de ações (IPO) prevista para este ano ou 2019.

Dias antes, a estatal de petróleo Aramco selou acordos de refino e petroquímicos no valor de 20 bilhões de dólares na França e nos Estados Unidos.

A planta indiana será um dos maiores complexos de refino e petroquímicos do mundo, construída para atender à crescente demanda de combustíveis e derivados na Índia e em outros lugares.