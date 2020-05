Aramco assinará empréstimo de US$ 10 bilhões com 10 bancos, dizem fontes

A Saudi Aramco está prestes a concluir um empréstimo de 10 bilhões de dólares com um grupo de cerca de dez bancos, disseram três fontes familiarizadas com o assunto, à medida que a gigante do petróleo busca levantar dinheiro em meio aos baixos preços da commodity.

O empréstimo visa sustentar a aquisição pela Aramco de uma fatia de 70% na Saudi Basic Industries (Sabic, na sigla em inglês) que atualmente pertence ao Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita, em um negócio que gira em torno dos 70 bilhões de dólares, segundo fontes.

Uma outra fonte disse que embora seja muito provável que o empréstimo sirva de apoio à aquisição da Sabic, a Aramco também poderia utilizar o montante para outros propósitos, incluindo o pagamento de dividendos.

Um grupo de cerca de dez bancos concordou em fornecer o financiamento, com o HSBC e o japonês Sumitomo Mitsui (SMBC) entrando com os maiores valores, de 1,5 bilhão de dólares cada, afirmaram as três fontes.

O empréstimo já foi acertado, mas ainda não concluído, de acordo com as fontes. Aramco, HSBC e SMBC não responderam de imediato a pedidos por comentários.