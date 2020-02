Apple vai adiar reabertura de lojas na China

A Apple está estendendo o fechamento de lojas na China devido ao surto de coronavírus, enquanto trabalha para abrir seus escritórios corporativos e centros de contato, informou a fabricante do iPhone nesta sexta-feira.

A empresa disse no início do mês que fecharia todas as suas lojas oficiais e escritórios corporativos na China continental até 9 de fevereiro devido ao surto.

“Estamos trabalhando para reabrir nossos escritórios corporativos e centros de contato na semana de 10 de fevereiro e estamos nos preparando para reabrir nossa loja de varejo”, afirmou a empresa em comunicado.

A Apple continua fortemente dependente da China tanto para vendas de smartphones quanto para sua cadeia de suprimentos e fabricação.