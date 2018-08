Apple tranquiliza clientes após adolescente invadir rede da empresa

Sydney – A Apple disse nesta sexta-feira que dados de clientes não foram comprometidos após a imprensa australiana informar que um adolescente se declarou culpado de invadir a rede de computadores principal da gigante norte-americana, fazer o download de arquivos internos e acessar as contas de clientes.

O garoto de 16 anos, da cidade de Melbourne, invadiu o mainframe da Apple a partir de sua casa muitas vezes durante um ano, informou o The Age, citando declarações do advogado do adolescente no tribunal.

O adolescente baixou 90 gigabytes de arquivos seguros e acessou contas de clientes sem ser identificado, disse o jornal.

A Apple entrou em contato com o FBI quando tomou conhecimento da invasão, disse o The Age, citando declarações feitas em tribunal. O FBI então encaminhou o assunto para a Polícia Federal Australiana (AFP, na sigla em inglês).

O relatório disse que uma ação de busca e apreensão da AFP na casa da família do garoto encontrou dois laptops, um celular e um disco rígido compatíveis com a invasão relatada pela Apple.

Segundo o documento policial, o garoto se vangloriou de suas atividades no aplicativo de mensagens WhatsApp.

Um porta-voz da Apple disse que a equipe de segurança da informação da empresa “descobriu o acesso não autorizado, o conteve e relatou o incidente à polícia”, sem comentar mais sobre as especificidades do caso.

“Queremos garantir aos nossos clientes que em nenhum momento durante este incidente seus dados pessoais foram comprometidos”, disse o porta-voz.

A AFP se recusou a comentar porque o assunto estava em juízo. Uma porta-voz do tribunal se recusou a comentar, além de dizer que o adolescente seria sentenciado em 20 de setembro.

O nome do garoto não foi divulgado por ele ser um infrator juvenil.